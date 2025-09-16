Депутаты доставили груз гуманитарной помощи в госпиталь имени Вишневского

В Центральный Военно-клинический госпиталь имени Вишневского доставили гуманитарную помощь для проходящих лечение участников специальной военной операции. Груз был собран по запросу сотрудников госпиталя группой депутатов «Единой России» Орехово-Зуевского городского округа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В новую партию помощи вошли инвалидные коляски, специальное оборудование для туалета, средства личной гигиены, инвентарь для занятий в бассейне. В его сборе приняли участие глава фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Дмитрий Нестеров, депутат Дмитрий Цатурян, а также социальный координатор местного отделения фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина.

После доставки помощи они поговорили с персоналом медучреждения и проходящими лечение бойцами.

«Пообщались с руководством, нам показали госпиталь, сказали о потребностях, что сейчас происходит, о перспективах. Будем дальше работать по местам», - отметил участвовавший в доставке груза депутат Московкой областной Думы, член местного политсовета партии Максим Коркин.

Ранее в госпиталь доставили противоположные матрасы, средства личной гигиены, а также необходимые средства для профилактики и ухода за лежачими пациентами. В сборах и доставке гумпомощи бойцам участвуют не только активисты «Единой России», но и неравнодушные жители и предприниматели округа.

Напомним, с начала спецоперации отделение «Единой России» в Московской области направило фронту и на новые территории более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. В августе партийцы доставили участникам СВО более 321 тонны грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.