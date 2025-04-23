Депутат Ждан: в пункте отбора на службу в Подмосковье заботятся о будущих бойцах

В подмосковной Балашихе уже продолжительное время работает объединенный центр отбора кандидатов на службу по контракту в Вооруженных силах России (ВС РФ). Мужчины со всей России приезжают именно в этот центр, чтобы подписать контракт с Минобороны. Депутат Мособлдумы Михаил Ждан рассказал, что пункт отбора будущих контрактников создан с целью заботы о будущих военных и для того, чтобы помочь им с оформлением всех документов и получением нужных консультаций в максимально короткие сроки.

«Объединенный центр предоставляет возможность централизованного доступа к информации и услугам, что делает весь процесс более прозрачным и доступным. Потенциальному контрактнику подробно рассказывают о том, какие льготы положены, и ему, и его близким. Такой объединенный центр делает процесс более удобным и эффективным, в первую очередь, для самих бойцов», — рассказал Ждан.

О центре

Территориально объединенный центр отбора будущих бойцов на службу по контракту находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Прибыв туда, кандидаты в контрактники получают временное жилье и трехразовое питание на период, пока проходят медицинскую комиссию, получают узконаправленные консультации, в том числе по юридическим вопросам, а также оформляют документы и проходят курсы первой боевой подготовки.

О льготах

В центре будущим военным рассказывают, что их семьи полностью защищены государством. Родители могут бесплатно пользоваться социальными услугами на дому. Также они могут получить право на госпитализацию в государственные больницы в случае такой необходимости. Жены военных могут получать психологическую помощь и проходить курсы профессиональной переподготовки. Младшие дети могут вне очереди получить место в детский сад, школьники — безвозмездно могут питаться в школах, ходить на кружки и секции. А старшие дети могут по специальным квотам поступить в лучшие вузы страны.

Что касается финансовых льгот, то сами военные и члены их семей могут воспользоваться правом на кредитные каникулы и освободиться от уплаты некоторых налогов.

О выплатах

При подписании контракта в Московской области контрактники получают самое большое единовременное пособие по всей стране — 1 млн 900 тысяч рублей. Дополнительно к этой сумме они получают 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Таким образом, разово бойцы получают 2 млн 300 тысяч рублей в качестве материальной помощи при отправлении на службу.

Кроме того, все военные получают достойную зарплату, размер которой начинается от 200 тысяч рублей и в дальнейшем может расти в зависимости от звания и занимаемой должности. За ряд боевых задач, а также за наличие наград, бойцы получают дополнительные выплаты.

Как и где подписать контракт

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.