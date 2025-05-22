Депутат Вшивцев указал на плюсы центра отбора на службу по контракту в Балашихе

Жители России из чувства долга и желания защитить родную страну и своих близких активно подписывают контракты с Минобороны и отправляются служить в зону проведения специальной военной операции. Для максимально удобного и быстрого оформления всех документов, а также оказания разного рода помощи военным, в подмосковной Балашихе открыли единый центр отбора бойцов на службу по контракту. Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев указал на преимущества центра.

Пункты отбора на службу по контракту созданы в том числе для того, чтобы желающим пойти служить было удобно в одном месте пройти медкомиссию, получить консультации от узких специалистов, а также пройти первые курсы боевой подготовки и понимать, в какой воинской части будет проходить служба.

«Такой центр есть в Балашихе. Там можно пройти медосмотр, необходимую подготовку, которую ведут, в том числе, ветераны боевых действий. Там созданы условия для комфортного пребывания, питания, ну и, соответственно, в центре решают вопрос экипировки. В одном месте, получая полный объем, в том числе юридической и материальной помощи, человек уже выходит как военнослужащий министерства обороны, состоящий в штате, знающий, в какую воинскую часть он попадает, под какие задачи он уже заточен», — рассказал Вшивцев.

Заключить контракт с Минобороны в подмосковном центре отбора бойцов на службу по контракту могут россияне, достигшие 18-летнего возраста и соответствующие всем критериям здоровья. Подписать контракт можно на один год, три года или пять лет.

На время оформления всех документов, прохождения медкомиссии и боевой подготовки все контрактники получают временное жилье и питание. Специалисты подробно рассказывают бойцам, на какие льготы и выплаты они могут рассчитывать, а также какая помощь будет оказана семьям.

О выплатах

Заключать контракт с Минобороны в Подмосковье на сегодняшний день выгоднее всего, так как региональные власти выделяют 2 млн 600 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты. Кроме того, от государства начисляется еще 400 тысяч рублей. В итоге только при подписании контракта боец разово получает 3 млн рублей. Кроме того, у каждого военного есть ежемесячная зарплата, размер которой начинается от 200 тысяч рублей. Конечная сумма выплаты зависит от звания, наличия боевых и государственных наград, а также от рода выполненных задач в зоне соприкосновения. В среднем за первый год службы по контракту военные получают 5 млн 450 тысяч рублей вместе с разовой выплатой от региона и государства.

О льготах

Государство заботится о том, чтобы пока военные выполняют свой долг, их ничего не отвлекало от службы, поэтому берет ответственность за их семьи на себя.

На льготы могут рассчитывать родители военных. Старшее поколение может получать бесплатную социальную помощь на дому или может пройти лечение в государственных больницах в случае такой необходимости. Супруги бойцов СВО могут рассчитывать на получение психологической помощи и в том числе на курсы по профессиональной переподготовке. Дети военных могут в том числе бесплатно питаться в школе, посещать кружки и поступать в лучшие вузы страны по специальным квотам. У каждой семьи есть право обратиться за помощью по любому вопросу, а компетентные специалисты помогут найти решение в кратчайшие сроки.

Контактные данные

В подмосковной Балашихе единый центр отбора на службу по контракту находится на Восточном шоссе, во владении 2. Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

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