Депутат Терюшков посетил отделение Госфонда «Защитники Отечества» в Люберцах

«На сегодняшний день на постоянном контроле в городском округе Люберцы находятся 1322 семьи участников СВО. С целью поддержки участников специальной военной операции, оказания персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, по поручению Президента РФ во всех субъектах созданы отделения Государственного фонда „Защитники Отечества“. Для максимального удобства и скорости выполнения поступающих задач с 20 декабря 2023 года три организации работают по одному адресу», — рассказал Роман Терюшков.

Депутат добавил, что в одном месте располагаются Государственный фонд «Защитники Отечества» — занимается поддержкой ветеранов боевых действий и семей погибших; Комитет семей воинов Отечества — работает с жёнами, матерями и детьми военнослужащих; Центр поддержки участников СВО и их семей — оказывает помощь в виде юридических консультаций, содействия в вопросах здравоохранения, оформления льгот, а также сбора и доставки гуманитарной помощи.

В завершение встречи депутат передал гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.