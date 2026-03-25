Депутат Шевченко: меры поддержки бойцов СВО и их семей постоянно расширяются

Для участников СВО и ветеранов боевых действий предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты, различные льготы, программы по обеспечению жильем и хороший социальный пакет. Федеральные и региональные меры поддержки для военнослужащих и членов их семей постоянно расширяются, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко.

«Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто как можно раньше, подчеркивает в своих выступлениях президент России Владимир Путин. И бойцы в зоне специальной военной операции приближают нашу победу: с начала января освобождено еще несколько населенных пунктов», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что вся страна следит за событиями на передовой и гордится своими бойцами. В качестве депутата Шевченко встречается с семьями военнослужащих и видит, что они — надежный тыл для своих мужчин. Непростое решение заключить контракт и встать на защиту Родины принималось всей семьей.

В 2025 году контракт с Минобороны РФ подписали более 400 тыс. человек. Одна из самых востребованных вакансий — оператор дронов. Добровольцев, желающих пройти обучение в специализированных центрах и получить эту военную профессию, так много, что министерство обороны осуществляет отбор по конкурсу.

В Московской области в Балашихе открыт региональный пункт отбора на военную службу по контракту, где также можно обучиться на оператора БПЛА, заключила Шевченко.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

