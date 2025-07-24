Депутат Рожнов рассказал о преимуществах центра отбора на службу в Балашихе

В подмосковной Балашихе с 2023 года работает Московский областной центр отбора бойцов на военную службу по контракту с Минобороны России. За время работы сотрудники центра оказали помощь с подписанием контракта тысячам бойцов, которые теперь защищают Россию на СВО. Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов рассказал РИАМО о преимуществах центра.

Олег Рожнов напомнил, что центр отбора бойцов на службу по контракту был открыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Этот центр на сегодняшний день считается одним из лучших в стране и ориентирован в первую очередь на комфорт будущих военных.

«Центр по праву называют одним из лучших в стране. Он очень удобен для будущих бойцов, так как здесь в одном месте можно пройти медицинскую комиссию, собеседование с психологом, оформить все необходимые документы в системе „одного окна“ и проконсультироваться по вопросам получения выплат и льгот, в том числе и для членов семьи», — рассказал Рожнов.

О центре отбора бойцов в Подмосковье

Территориально центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны России работает в Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2. Здесь располагаются не только кабинеты, где будущие военные могут получить консультации узких специалистов, а также пройти медобследование, но и есть тренировочные территории, где опытные инструкторы обучают военному мастерству контрактников.

«Также важной частью подготовки является овладение навыками в огневой подготовке и тактической медицине. Такой объединенный центр не только значительно упрощает и ускоряет процесс прохождения отбора, но и повышает эффективность подготовки будущих бойцов», — добавил Рожнов.

В центре будущим бойцам также предоставляют временное жилье и трехразовое сбалансированное питание.

О льготах

Государство держит на особом контроле поддержку военнослужащих и их близких. Семьям бойцов СВО предоставляется целый комплекс льгот, облегчающих их жизнь. При заключении контракта с Минобороны России военные и члены их семей получают право на кредитные каникулы. Исключением являются только алименты, их все равно важно выплачивать своевременно.

Особое внимание уделяется родителям преклонного возраста: им предоставляется первоочередное право на стационарное лечение в госучреждениях здравоохранения. Пожилые родственники бойцов могут рассчитывать на социальное обслуживание в домашних условиях без оплаты услуг.

Военнослужащие также освобождаются от уплаты налогов на один объект собственности в каждой имущественной категории. После окончания контракта с Минобороны России за ними в течение 3 месяцев сохраняется их рабочее место, что обеспечивает дополнительные социальные гарантии для участников СВО.

О деньгах

В настоящее время при подписании контракта с Минобороны России бойцам в качестве разовой поддержки выделяется пособие в размере 400 тысяч рублей. Если же военный подписал контракт в подмосковной Балашихе, то дополнительно к этой сумме, но уже из регионального бюджета им начисляется разово еще 2,6 млн рублей. Таким образом, только при подписании контракта в Подмосковье военные получают 3 млн рублей.

В дальнейшем каждый боец получает ежемесячно зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от того, какие задачи выполнял конкретный военный в зоне соприкосновения, есть ли у него боевые или государственные награды, а также какое он носит звание.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.