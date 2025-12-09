Депутат Рожнов назвал главную задачу страны в День Героев Отечества

Депутат Рожнов: в День Героев Отечества важно внимание к участникам СВО

В День Героев Отечества особое значение приобретает качество и слаженность всей системы мер поддержки участников СВО, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«Важно обеспечить полноту, своевременность и адресность всех мер поддержки. Чествование Героев СВО и их семей должно опираться на четко выстроенную систему социальных, медицинских, образовательных и жилищных решений, которые реализуются четко, последовательно и в установленный срок», — сказал Рожнов.

Он добавил, что в День Героев Отечества внимание к участникам СВО и их семьям особенно важно.

«Необходимо действовать максимально внимательно в вопросах сопровождения: обеспечить оперативное реагирование на обращения, согласованную работу ведомств и упрощение необходимых процедур», — заключил депутат.

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается каждый год 9 декабря. Она была установлена Госдумой в 2007 году. В этот день отдают дань памяти не только героическим предкам, но и всем живущим сегодня Героям Отечества.

