Служба по контракту в ВС РФ — осознанное и профессиональное выполнение долга по защите Отечества. Помимо мер поддержки, военная служба по контракту предполагает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий соцстатус, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции ЕР в региональном парламенте Михаил Раев.

«Сами военнослужащие отмечают удобство и комфорт пункта отбора в Балашихе. Система одного окна помогает, и пройти медицинскую комиссию, и получить консультацию, и оформить все необходимые документы, и заключить контракт с министерством обороны РФ», — отметил Раев.

Он добавил, что там еще проводятся тренировки и обмен опытом между бойцами. При необходимости в центре можно будет пройти обучение и переобучение по необходимым военным специальностям.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 функционирует единый центр набора желающих на службу по контракту с Минобороны. Здесь созданы максимально комфортные условия: организовано проживание, питание, можно пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов, в том числе юриста и нотариуса.

В центре работают опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые проводят начальную подготовку и обучение кандидатов. Ежедневно пункт отбора принимает добровольцев из Московской области и других регионов страны.

Подать документы в пункт отбора могут граждане из любого российского региона. При этом заключение контракта с Минобороны именно в Балашихе особенно выгодно, так как здесь выплачивается одно из самых крупных единовременных пособий в стране — 3 млн рублей. Эта сумма предоставляется единовременно, помимо заработной платы, в качестве дополнительной поддержки.

О деньгах

Каждый военнослужащий, направляемый в зону проведения СВО, получает достойную ежемесячную оплату труда. Окончательный размер заработной платы определяется с учетом имеющихся наград, характера выполняемых задач и воинского звания. При этом минимальный размер денежного довольствия составляет 200 тыс. рублей в месяц.

За первый год службы, учитывая единовременную выплату при подписании контракта, военнослужащие получают не менее 5,5 млн рублей.

Размер заработной платы зависит от занимаемой должности и присвоенного звания. Например, командир отделения в звании сержанта получает от 232 тыс. рублей в месяц, а сержант, занимающий должность заместителя командира взвода, — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и особые условия службы.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

