Депутат Раев: контракт с МО подписывают мужчины, которым дорога судьба России

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Михаил Раев заявил, что в настоящее время служить по контракту уходят россияне, которым дорога судьба родной страны и ее жителей.

По словам Раева, служить по контракту – это стоять плечом к плечу с теми, кто защищает свои семьи, страну и свободу будущих поколений.

«Это ответственность, дисциплина, патриотизм и гордость за нашу великую страну. Каждый контрактник проходит отбор и получает отличную военную подготовку», — сказал Раев.

О помощи семьям и бойцам

В настоящее время по всей стране, в том числе в Подмосковье, реализуется комплекс социальных мер, направленных на поддержку бойцов СВО и их семей. Сами военные, а также их жены, дети и родители в рамках действующих пакетов соцпомощи могут рассчитывать на ряд услуг.

Родители могут госпитализироваться в государственные больницы при необходимости, жены – получать психологическую помощь на безвозмездной основе, а дети в зависимости от возраста получать места в детских садах вне очереди, бесплатное школьное питание и возможность поступить в лучшие вузы страны в рамках специальных квот.

В Подмосковье для военнослужащих и их семей существует хороший социальный пакет, который регулярно расширяется, введены льготы, включая кредитные каникулы и многое другое.

«Семьям наших бойцов оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Также у участников СВО есть возможность получить бесплатную реабилитацию в социально-оздоровительных центрах, психологическую и юридическую помощь, путевки в пансионаты, социальную газификацию. Координирующим центром в оказании мер поддержки участников СВО и их семей является Фонд «Защитники Отечества»», — сказал Раев.

О пункте в Балашихе

Для удобства бойцов СВО в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора кандидатов на службу. При оформлении документов, а также прохождении медкомиссии и первых курсов боевой подготовки все кандидаты получают временное жилье и трехразовое питание.

«Любой желающий может приехать в пункт отбора в Балашихе, где вас встретят опытные специалисты, готовые подробно проконсультировать по вопросам заключения контракта и особенностях дальнейшей службы. Здесь можно пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы, а также пройти военную подготовку», — добавил депутат.

О деньгах

При подписании контракта именно в Подмосковье бойцы получают 3 млн рублей в качестве единовременной выплаты, которая является дополнительной к ежемесячной высокой зарплате. Бойцы СВО зарабатывают минимум 204 тысячи рублей в месяц, но финальная сумма зависит в том числе от звания, рода выполненных задач, а также от наличия боевых или государственных наград.

В общей сложности при подписании контракта в Московской области за первый год службы военные получают минимум 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки.

В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.