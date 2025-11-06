Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон не окажет влияния на положение ВСУ в Красноармейске и Купянске, сообщает Life.ru .

Попов отметил, что если визит был организован с целью пиара, то он не изменит сложную ситуацию для ВСУ в Красноармейске и Купянске.

Попов напомнил, что Джоли является послом одной из организаций ООН, однако ему неизвестны детали ее нынешней миссии. По его словам, приезд актрисы может привлечь внимание западных партнеров и спонсоров, но не повлияет на ход событий на фронте.

«Приехала и приехала. Если детям каким-то помогла, то ради Бога. Если попиариться, так это не изменит ситуации в Покровске или в Купянске для ВСУ», — подытожил Попов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.