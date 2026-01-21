Депутат Орлов: контракт с МО в Подмосковье подписывают мужчины разных статусов

В настоящее время в Московской области на ежедневной основе контракты с Минобороны подписывают мужчины разных возрастов и социальных статусов. Россияне принимают решение пойти служить в зону проведения специальной военной операции, так как не видят для себя иного варианта. По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александра Орлова, такие мужчины являются настоящими примерами для молодежи.

«Вместе с жителями региона поддерживаем бойцов: собираем и отправляем необходимую гуманитарную помощь, многие плетут маскировочные сети и делают окопные свечи. Особый вид поддержки — социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины, транспортного обслуживания», — рассказал Орлов.

Соцподдержка

По словам Орлова, как депутат Московской областной Думы, он часто встречается с участниками СВО, а также с их родителями, женами и детьми. Он отвечает на интересующие вопросы родственников, а также рассказывает о льготах, которыми могут воспользоваться не только военные, но и их семьи.

«Для них (для семей — ред.) предусмотрены разнообразные выплаты и пособия на федеральном и областном уровнях. Это и социальный пакет, и трудовые гарантии, профессиональная переподготовка, кредитные каникулы, налоговые льготы — список внушительный. Разработан и принят целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки военнослужащих, и работа над законопроектами в данной области постоянно совершенствуется», — рассказал Орлов.

Бойцы СВО также имеют право на ряд льгот, в том числе на сохранение рабочего места на период действия контракта, а также на внеочередной отпуск от работы после возвращения домой. С полным перечнем льгот можно ознакомиться на официальном сайте: контрактмо.рф.

О центре в Балашихе

В настоящее время на территории подмосковной Балашихи на Восточном шоссе, во владении 2 работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту. Центр работает по принципу единого окна, где военным предоставляется целый комплекс услуг, начиная от прохождения медобследования, заканчивая курсами боевой подготовки под надзором опытных инструкторов.

«Совсем недавно я лично посетил областной пункт отбора военнослужащих по контракту. Посмотрел, как устроена работа и проходит подготовка бойцов. Могу с уверенностью сказать, все необходимые этапы для поступления на военную службу там сосредоточены в одном месте — от консультации и медкомиссии до обучения и проживания. В пункте отбора в Балашихе работают опытные инструкторы, имеющие релевантный боевой опыт, в том числе в рамках СВО. Они обучают основным навыкам будущих защитников, дают советы и делятся опытом», — добавил депутат.

О выплатах

Государство понимает, что труд военных — самый сложный и опасный, поэтому оплачивается достойно. Минимальная зарплата бойцов СВО начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма определяется в том числе с учетом звания конкретного бойца, а также рода выполненных задач и наличия наград.

Также в качестве разовой поддержки при подписания контракта в Подмосковье, бойцам начисляют 3 млн рублей. Эта выплата единовременная и является дополнительной к ежемесячной зарплате. В общей сложности, за год службы военные получают минимум 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

