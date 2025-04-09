Депутат Мособлдумы Жолобов познакомился с волонтерами в Раменском

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов проследил за процессом изготовления сетей, поинтересовался использованными материалами и особенностями плетения в ДК им. Воровского в городе Раменское. Он выразил благодарность добровольцам, отметив значимость их вклада в общем стремлении оказывать помощь нашим солдатам, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

«У меня всегда сердце раскрывается, когда ты видишь людей, которые не жалеют своего времени, не жалеют сил, не жалеют денег и на свои пенсии порою покупают для наших солдат, которые там находятся за ленточкой, самое необходимое. Как правило, все адресно работают, все шьют уже даже маскировочные костюмы, чуть ли не под размер тех наших бойцов, которые в этом нуждаются», — поделился Олег Жолобов.

Предложение об организации помещения и станков для плетения маскировочных сетей поступило директору ДК Павлу Хорькову от двух работников: Валентина Золотухина и Алексея Кузнецова.

Производство маскировочных сетей организовано в три смены, и желающих принять участие в этом важном деле всегда ждут. Помощь всегда востребована. За время работы создано более тысячи сетей.

«Для наших ребят все делаем, поэтому здесь все это не залёживается, тут же уходит куда-то на какие-то направления, там, где это требуется, кому это нужно. А нужно это всем, потому что это укрывает жизни, спасает здоровье наших ребят», — сказал художник по свету ДК им. Воровского, волонтер Алексей Кузнецов.

Профсоюз работников культуры, РПКБ и завод «Энергия» помогают добровольцам с закупкой расходных материалов, а волонтеры также дополнительно приобретают все необходимое за собственные средства.

Олег Жолобов пообещал оказывать помощь в преодолении любых трудностей, будь то снабжение необходимыми ресурсами или организационное сопровождение. А сами волонтеры и впредь будут прилагать все усилия для помощи защитникам Родины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.