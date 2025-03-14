Депутат Мособлдумы в Луховицах рассказал женам бойцов СВО о мерах поддержки

Депутат Мособлдумы из фракции партии «Единая Россия» Максим Коркин провел встречу с женами участников специальной военной операции из Луховиц. Парламентарий рассказал об изменениях в округе за год и о мерах поддержки, которые получают семьи военнослужащих как на местном, так и на региональном уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутат сообщил, что поддержка мобилизованных, контрактников, добровольцев и их семей для представителей «Единой России» остается первостепенной задачей.

«Мы стремимся обеспечить всестороннюю помощь и заботу. Это и личное общение, что позволяет оперативно реагировать на запросы, и работа над законодательными инициативами для системного решения проблем. Депутаты, секретари местных отделений, фонд «Защитники Отечества», «Ассоциация ветеранов СВО» сопровождают семьи военнослужащих. Наша работа направлена на решение текущих вопросов, на выявление системных проблем, которые требуют внимания. Перед собой ставим цель — окружить заботой и вниманием каждого, кто в этом нуждается», — сообщил Максим Коркин.

Депутат рассказал об изменениях в округе по здравоохранению, образованию и благоустройству.

«В Луховицах благоустроили набережную у реки Черная, Аллею Славы и Аллею «Бессмертного полка», нижнюю часть парка имени Воробьева. В планах — создание сквера на Бастановой горе», — отметил Максим Коркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.