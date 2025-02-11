Депутат Мособлдумы рассказал о мерах поддержки контрактников

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По мнению парламентария, защитники Отечества в России всегда были уважаемыми людьми, а сейчас, в период проведения СВО, престиж военной службы вырос многократно.

Кроме того, жители стараются поддержать наших бойцов: вместе собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Особый вид поддержки — социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины, транспортного обслуживания.

«Как депутат Московской областной думы я часто встречаюсь с участниками СВО, членами их семей: родителями, жёнами, детьми. Для них предусмотрены разнообразные выплаты и пособия на федеральном и областном уровнях. Это и социальный пакет, и трудовые гарантии, профессиональная переподготовка, кредитные каникулы, налоговые льготы — список внушительный», — пояснил Орлов.

Разработан и принят целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки военнослужащих, и работа над законопроектами в данной области постоянно совершенствуется.

«Ежедневно в областной пункт отбора военнослужащих по контракту, который находится в Балашихе, обращаются мужчины самых разных возрастов. Для некоторых это не первый контракт, другие только закончили срочную службу, но решили продолжить служить. Квалифицированные инструкторы пункта отбора рассказывают как об особенностях службы по контракту, так и о предусмотренных гарантиях и льготах. Важно также отметить, что все военнослужащие проходят обязательную подготовку в воинских частях для того, чтобы профессионально выполнять свой воинский долг», — подытожил депутат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.