Депутат Мособлдумы рассказал о мерах поддержки контрактников

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Игорь Исаев рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По словам парламентария, служба по контракту в Вооружённых Силах России — это осознанный выбор в пользу стабильности, карьерного роста и социальных гарантий. В настоящее время контрактная служба открывает перед гражданами широкие возможности для самореализации, стабильного материального обеспечения и карьерного роста.

«Основными преимуществами являются достойный уровень денежного довольствия, военнослужащие по контракту обеспечиваются полным социальным пакетом, в который входит бесплатное медицинское обслуживание, льготное пенсионное обеспечение, возможность участия в программе „Военная ипотека“ и получение образования за счёт государства», — поделился Исаев.

Особое значение имеет карьерный рост, отметил депутат. В процессе службы открываются перспективы получения офицерских званий, обучения в военных учебных заведениях и назначения на руководящие должности.

«Пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе играет ключевую роль в привлечении новых кадров. Его сотрудники оказывают всестороннюю помощь гражданам, желающим заключить контракт, начиная спервичной консультации и заканчивая оформлением всех необходимых документов», — резюмировал депутат.

В пункте отбора можно пройти медицинское обследование, профессионально-психологический отбор, а также получить подробную информацию о вакансиях в различных родах войск.

«В ходе многочисленных встреч с военнослужащими, проходящими службу по контракту, я имел возможность убедиться в их высокой мотивации и преданности выбранному делу. Многие из них отмечают, что служба в армии дала им не только стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но и возможность реализовать себя как профессионала, внести вклад в обеспечение безопасности страны. Выбор контрактной службы — это выбор пути, который позволяет сочетать личные интересы с выполнением важной государственной задачи. ВС РФ создают все условия для того, чтобы служба была не только почетной, но и комфортной, а главное — перспективной», — подчеркнул Игорь Исаев.

Он дополнил, что служба по контракту — это достойный выбор для сильных, целеустремлённых и патриотично настроенных граждан нашей страны.

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