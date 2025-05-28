Депутат Мособлдумы: поддержка защитников страны становится все более обширной

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин рассказал о привилегиях службы по контракту, мерах поддержки военнослужащих и работе областного пункта отбора бойцов на военную службу по контракту, передает пресс-служба партии.

По его словам, депутаты всех уровней ежедневно оказывают поддержку как участникам СВО, приезжающим домой в отпуск, так и их семьям.

«Поскольку каждая ситуация уникальна, мы подходим к решению проблем индивидуально — анализируем обстоятельства, привлекаем нужные ведомства и находим оптимальные пути помощи. Такой подход уже доказал свою эффективность», — сказал Коркин.

Он отметил, что в Московской области создана целостная система поддержки военнослужащих и их семей и с каждым днём помощь тем, кто стоит на страже безопасности страны, становится всё более многогранной.

«Особое внимание уделяется социальным гарантиям. Участники СВО могут не переживать о сохранности рабочих мест — за ними закрепляется право на возвращение к трудовой деятельности, а время службы засчитывается в пенсионный стаж в двойном размере. Финансовая поддержка проявляется в доступных кредитных программах. Военнослужащие могут воспользоваться льготной ипотекой под сниженную ставку или оформить кредитные каникулы, чтобы временно снизить финансовую нагрузку», — прокомментировал депутат.

Не остаются без внимания вопросы здоровья и образования, добавил Коркин.

«Бесплатные медицинские консультации и санаторно-курортное лечение помогают поддерживать хорошее самочувствие. Для тех, кто хочет получить высшее образование, предусмотрены специальные квоты в вузах. Семьи военнослужащих окружены особой заботой. Дети защитников Отечества имеют преимущества при зачислении в детские сады и школы. Альтернативой получению земельного участка стала удобная денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей», — рассказал парламентарий.

Служба по контракту в Подмосковье — это не только почетная миссия, но и стабильное финансовое положение. Так, подчеркнул Максим Коркин, средний доход контрактников начинается от 210 тысяч рублей в месяц, а в первый год службы совокупные выплаты могут достигать 5,45 млн рублей.

«Мы понимаем, как важно обеспечивать надежный тыл нашим героям, поэтому постоянно работаем над расширением мер поддержки, делая их более адресными и эффективными», —сообщил депутат Мособлдумы.

Сегодня, когда требования к военной службе постоянно растут, особенно важно создать комфортные условия для тех, кто решил связать свою жизнь с армией.

«Именно с этой целью в Балашихе был открыт современный пункт отбора контрактников, где процесс оформления максимально упрощен и продуман до мелочей. Центр объединяет в себе консультации, медицинское освидетельствование и оформление документов. Здесь продумана каждая деталь — от современного оснащения до комфортной зоны ожидания, чтобы кандидаты чувствовали себя уверенно на всех этапах отбора. Благодаря продуманной организации, время заключения подписания контракта с Минобороны сокращается с недель до нескольких дней. При этом на каждом этапе кандидатов сопровождают компетентные специалисты, готовые ответить на любые вопросы — это особенно важно для тех, кто только начинает знакомство с военной службой», — резюмировал Максим Коркин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.