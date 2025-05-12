Депутат Мособлдумы: меры поддержки бойцам СВО расширяются непрерывно

Подмосковье заботится не только о том, чтобы местным жителям и россиянам из других регионов было комфортно заключать контракт с Минобороны в едином центре отбора на службу по контракту в Балашихе, но и о том, чтобы меры социальной поддержки доходили до адресатов и регулярно расширялись. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

«В Подмосковье реализуется обширный социальный пакет для участников специальной военной операции. Например, детям участников СВО предоставляются льготы: освобождение от оплаты детского сада, бесплатное питание в школах и вузах, внеочередное зачисление в садики, а также возможность отдохнуть в оздоровительном лагере «Литвиново» и получить ряд других преимуществ. При этом работа по расширению этого перечня ведется непрерывно», — пояснил Голубков.

Депутат подчеркнул, что на всех уровнях проработки мер поддержки огромную роль играет связь с семьями военных и их обратная связь. Благодаря такому контакту компетентные специалисты могут повысить эффективность предоставляемых льгот.

Почему контракт лучше заключить в Подмосковье

В подмосковной Балашихе для удобства будущих военных открыли центр отбора кандидатов на службу по контракту, который расположен на Восточном шоссе во владении 2. Этот центр работает по принципу «единого окна». При обращении желающий пойти на службу в одном месте получает квалифицированное медицинское обследование, опытных инструкторов, которые помогают пройти боевую подготовку на высшем уровне, а также особый уровень взаимодействия с их близкими. Регион заботится о том, чтобы пока военные выполняют свой долг, их ничего не отвлекало от службы, поэтому берет ответственность за их семьи на себя.

На льготы могут рассчитывать не только дети, но и родители военных. Старшее поколение может получать бесплатную социальную помощь на дому или медицинское лечение в государственных больницах. Жены военных могут рассчитывать на получение психологической помощи и в том числе на курсы по профессиональной переподготовке. У каждой семьи есть право обратиться за помощью по любому вопросу, а компетентные специалисты помогут найти решение в кратчайшие сроки.

О деньгах

Еще одним преимуществом подписания контракта с Минобороны в Московской области является размер единовременной выплаты в качестве материальной помощи. На сегодняшний день Подмосковье выделяет на эти цели 1 млн 900 тысяч рублей. Кроме того, к этой выплате добавится также единовременная выплата от государства в размере 400 тысяч рублей. В общей сложности только при подписании контракта в Подмосковье военный получит 2 млн 300 тысяч рублей и может рассчитывать на ежемесячную высокую зарплату от 200 тысяч рублей. Конечная сумма зависит в том числе от звания и наличия боевых наград.

Контакты для связи

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги» https://contract.gosuslugi.ru, в Telegram-боте https://t.me/contractMObot, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

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