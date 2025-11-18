Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов отправил очередную партию гумпомощи на СВО

Депутат Мособлдумы во вторник отправил очередную партию гуманитарной помощи для бойцов в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

«Не надо никого убеждать, что для военнослужащих СВО гуманитарная помощь крайне необходима. И не потому, что они плохо снабжаются. Нет. Сейчас гораздо лучше, чем в самом начале СВО. Просто фронт быстро продвигается вперед, и подчас интенданты не всегда успевают восполнить потребности», — отметил Эдуард Живцов.

Ранее депутат сообщал, что его команда готовит к отправке бушлаты, толстовки, утепленные спальные мешки, шапки, носки, сухие пайки и средства гигиены, а также маскировочные пончо.

«Наши замечательные жители, волонтерские организации помогают бойцам как могут. Важно не только собрать конвой по заявкам бойцов, но и доставить его к месту назначения. Сегодня машина к нам пришла оттуда, с линии боевого соприкосновения. Значит, надо быстро загрузить и отправить ее обратно. Что мы и сделали за пару часов», — добавил депутат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.