Депутат Коркин: подписание контракта – не порыв, а глубоко выверенная позиция

В условиях современных вызовов служба в ВС РФ выходит за рамки простой профессии – это осознанный гражданский поступок. Для сильных духом людей контрактная служба становится путем становления характера, школой долга и прямым выражением подлинного патриотизма, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.

«Такое решение — не спонтанный порыв, а глубоко выверенная позиция. В ходе регулярных встреч и бесед с военнослужащими мы видим главную движущую силу этих людей: искреннюю любовь к родной земле и стремление защитить свои семьи», — сказал Коркин.

Он добавил, что в Подмосковье выстроена целостная система поддержки, как военнослужащих, так и членов их семей. Власти постоянно работают над тем, чтобы помощь становилась более многогранной, адресной и эффективной. Спектр предоставляемых льгот и гарантий расширяется.

«Отдельного внимания заслуживает и процесс комплектования армии. Понимая, что требования к современному бойцу постоянно растут, особенно важно создать комфортные условия для тех, кто решил связать свою жизнь с армией. Именно с этой целью в Балашихе был открыт современный пункт отбора контрактников, где процесс оформления максимально упрощен и продуман до мелочей», — отметил парламентарий.

Как напомнил депутат, в центре в Балашихе кандидаты могут пройти все необходимые этапы: от консультаций и медосвидетельствования до финального подписания документов. В центре оборудованы комфортные зоны ожидания, а современное оснащение позволяет чувствовать себя уверенно на каждом этапе.

По его словам, время оформления контракта с Минобороны сократилось с нескольких недель до считанных дней. Этот рывок стал возможен благодаря слаженной работе компетентных специалистов, сопровождающих кандидатов на всем пути, помогающих разобраться в тонкостях регламента.

Особенно важна эта помощь для тех, кто только начинает знакомство с военной службой, делая первый шаг на пути к защите национальных интересов России.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание. Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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