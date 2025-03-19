Депутат Колунов: «Герои Подмосковья» охватывают госуправление и частный сектор

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает участникам широкий простор для выбора. Проект охватывает сразу два сектора — частный и государственное управление, заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

«На мой взгляд, программа ценна именно своим практическим подходом, потому что участникам предлагают конкретные инструменты: обучение, возможность трудоустройства, поддержку», — добавил депутат.

С 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Чтобы принять участие в программе, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.