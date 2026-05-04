Депутат Колесник призвал усилить удары после атаки БПЛА на Москву

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что России следует усилить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины после атаки беспилотника на здание на Мосфильмовской улице в Москве, сообщает Газета.ru .

По словам парламентария, ответ на атаку должен быть жестким и последовательным. Он также отметил необходимость дальнейшего укрепления системы противовоздушной обороны и совершенствования системы оповещения.

«Мы всегда отвечаем очень жестко, последовательно, в нужный момент наносим урон, кстати, очень тяжелый. Наносим [урон] в кратном размере противнику. А как этого избежать? Это укрепление системы противовоздушной обороны, что, собственно, идет постоянно. Как-то все-таки надо посмотреть с системой оповещения. Она все равно нужна. Таковы реалии современные современного мира... Возмездие неотвратимо. Об этом даже речи нет», — отметил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что жителям не стоит поддаваться панике и необходимо сохранять спокойствие. Он добавил, что следует «подумать и о виновниках всех этих историй, чтобы они себя нигде не чувствовали в безопасности».

«Те люди, которые принимают эти решения, скажем так, высокопоставленные чиновники в самом Киеве, они и по нашим высокопоставленным лицам пытаются какие-то террористические действия произвести. Они вообще должны, я думаю, перестать спать и чувствовать себя спокойно», — указал Колесник.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы. «Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал он. Ранее в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов.

