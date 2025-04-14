Депутат из Подольска Исаев направил фуру с продуктами и водой для участников СВО

Депутат городского округа Подольск Евгений Исаев отправил фуру с очередной партией гуманитарной помощи бойцам 1-й Славянской бригады ВС РФ в зону проведения СВО. В состав груза вошли свыше 5 тыс. банок консервированной продукции ООО «Русский рыбный мир» и более 14 тыс. бутылок горной питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отправил очередную машину с гуманитарной помощью нашим бойцам 1-й Славянской бригады ВС РФ, выполняющим свои боевые задачи в зоне проведения СВО. Сегодня наша страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. В настоящее время решается судьба всего нашего народа. Считаю, что помощь бойцам СВО является гражданским долгом каждого из нас. Любой вклад сейчас в общее дело — весомый и важный. Наша сила — в единстве!» — сказал Исаев.

Депутат регулярно передает крупные партии консервов с возглавляемого им производстве ООО «Русский рыбный мир» в Подольске, а также воду. За счет собственных средств приобрел и передал ноутбук для работы с БПЛА, два квадрокоптера МAVIC и многое другое.

В рамках проекта «Подольск — передовой» неоднократно присоединялся к акции по сбору гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации для освобожденных городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.