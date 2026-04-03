Депутат Иванов призвал ФНС не считать переводы на СВО подозрительными
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что переводы граждан на помощь участникам специальной военной операции не должны автоматически попадать под подозрение налоговых органов, сообщает NEWS.ru.
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал Федеральную налоговую службу учесть особенности благотворительных переводов при разработке механизма контроля за банковскими операциями.
По его словам, государство борется с теневой занятостью и уклонением от налогов, однако важно не затронуть добровольную помощь участникам СВО и волонтерским организациям.
«Сегодня миллионы людей, не имеющих отношения к бизнесу, совершают транзакции на нужды СВО. Мы переводим деньги нашим ребятам на передовую, покупаем гумпомощь, помогаем волонтерским группам. И если эти платежи попадут в поле зрения ФНС как подозрительные, это станет ударом по волонтерскому движению, по народной поддержке воинов. Я призываю предусмотреть в законе четкие критерии, которые отличают благотворительные переводы от предпринимательской деятельности», — высказался Иванов.
Ранее сообщалось, что переводы физическим лицам свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под автоматический контроль ФНС. Расширенный обмен данными между налоговой службой и Центробанком планируют внедрить с 2027 года.
