Депутат Госдумы Терюшков передал гумпомощь для бойцов, находящихся в зоне СВО

Округ Жуковский посетил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он передал гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Из Жуковского гуманитарные грузы в зону СВО отправляются на регулярной основе — ежемесячно от 4 до 10 тонн, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также Роман Терюшков встретился с семьей Утиных, чей сын в 2023 году погиб в ходе проведения специальной военной операции. Никита Утин вызвал минометный огонь противника на себя и тем самым спас своих товарищей. Посмертно награжден орденом Мужества.

Роман Терюшков, Андрей и Наталия Утины пообщались о работе благотворительного фонда «Крылья Беркута», о том, какая помощь необходима нашим бойцам.

Также семья Утиных озвучила наиболее частные вопросы, которые интересуют семьи участников СВО. Среди них — медицинское обслуживание, получение льготной ипотеки, земельного участка или сертификата взамен участка. Так, например, было выдвинуто предложение рассмотреть возможность расширить категории военнослужащих, имеющих право претендовать на земельные участки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.