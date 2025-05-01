Депутат Госдумы Бородай об СВО: государственность Украины не будет уничтожена

Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай заявил, что при успешных переговорах о мирном урегулировании конфликта государственность Украины в результате СВО не будет уничтожена, сообщает «Царьград» .

«Довольно очевидно, что с нашей стороны мирное соглашение выглядит, конечно, как компромисс. <…> Мы нашего противника в любом случае уже побеждаем. Победим и в случае заключения мирных соглашений. То есть мы победим, но не нокаутом», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в результате мирного урегулирования конфликта государственность Украины не будет уничтожена.

При этом депутат Госдумы добавил, что в начала СВО многие были уверены в легком разгроме киевского режима за недели или месяцы. Также считалось, что Россия выйдет из боевых действий, освободив больше территорий.

Завершение СВО без Херсона, Одессы и Николаева сложно представить. Сейчас ожидания от российской спецоперации «немножко не соответствуют реальности», заключил он.