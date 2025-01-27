Депутат Голубков: Подмосковье продолжает расширять меры поддержки бойцов СВО

Несмотря на то, что в Московской области и так уже есть большой пакет социальных мер поддержки для контрактников, которые служат в зоне СВО, и их семей, регион постоянно расширяет эти услуги с целью позаботиться о военных, об этом рассказал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

В Подмосковье, в частности, для детей участников СВО предусмотрены освобождение от уплаты за детский сад, бесплатное питание в школах и вузах, внеочередное зачисление в дошкольное учреждение и отдых в оздоровительном лагере «Литвиново», а также многое другое.

«Отдельно хотел бы отметить, что работа по расширению данного перечня постоянно продолжается. Очевидно, что постоянный мониторинг и корректировка мер поддержки с учетом обратной связи от самих контрактников необходимы для повышения их эффективности», — рассказал Голубков.

Комплексную государственную поддержку получают семьи участников специальной военной операции. Будущие контрактники могут подробно узнать о льготах для себя и родственников в центре отбора бойцов Подмосковья, который находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Различные финансовые выплаты и преференции доступны близким военнослужащих в рамках действующей социальной программы.

Дети бойцов СВО пользуются привилегиями при поступлении в престижные университеты страны — это одна из важнейших образовательных мер поддержки. Государство также предлагает ряд других льгот: помощь в поиске работы членам семей, а также возможность временно приостановить выплаты по кредитам.

Максимальные денежные компенсации военнослужащим предоставляет Московская область, которая сегодня занимает лидирующую позицию по объему финансовой поддержки. Значительным преимуществом является единовременная выплата, достигающая 2,3 миллиона рублей, где 400 тысяч предоставляет государство, а 1,9 миллиона — региональный бюджет.

Стоит отметить, что военнослужащие имеют право приостановить выплаты по кредитам и получить освобождение от имущественных налогов, пока несут службу. При этом обязательства по алиментам сохраняются, но остальные исполнительные производства могут быть приостановлены.

Разносторонняя поддержка семей военнослужащих осуществляется местными властями, которые помогают в решении различных вопросов. Медицинская помощь является одним из ключевых направлений: участники СВО и их родители имеют приоритетное право на получение стационарного лечения. Кроме того, им доступно бесплатное социальное обслуживание с выездом специалистов на дом.

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, во владении 2, расположен передовой центр по отбору военных кадров для службы по контракту с Минобороны. Будущим военнослужащим здесь предоставляют всестороннюю помощь: от базовой военной подготовки до детального объяснения социальных гарантий. Кандидаты получают полный спектр услуг, включающий проживание, трехразовое питание и профессиональные консультации специалистов различного профиля.

Подробную информацию можно получить на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.