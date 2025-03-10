Депутат Голубев: в Подмосковье реализуются все меры поддержки участников СВО

Для военнослужащих по контракту и членов их семей есть социальные льготы и гарантии. Подмосковье — один из регионов, в котором наиболее полно реализуется единый стандарт мер поддержки участников СВО, рекомендуемый федеральным центром. В Московской области реализуется большинство из 20 рекомендованных мер, а также меры поддержки сверх стандарта, рассказал РИАМО депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Голубев напомнил, что президент России объявил этот год — годом защитника Отечества. Он отметил, что с этой парадигмой власти региона провели и 2024 год. Для участников СВО в Подмосковье работает целый ряд мер поддержки:

• предоставляются льготы по оплате транспортного налога;

• выделяется субсидия на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков;

• оказываются бесплатные социальные услуги в форме социального обслуживания, психологическая помощь;

• предоставляется горячее питание ученикам 5–11 классов;

• освобождены участники СВО от платы за уход и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях;

• в первоочередном порядке их дети бесплатно зачисляются в группы продленного дня;

• детям участников СВО предоставляются льготные путевки в региональные организации отдыха детей;

• они же имеют право бесплатного посещения учреждений дополнительного образования;

• предоставляется бесплатный отдых детей в возрасте 7–15 лет в детском лагере «Литвиново»;

• супругам участников СВО и детям трудоспособного возраста обеспечивается профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;

• оказывается содействие в поиске работы, участники СВО обеспечиваются техническими средствами реабилитации сверх федерального Перечня, в случае необходимости — ТСР предоставляются в кредит; оказывается юридическая помощь, в том числе представительство в суде.

Работа Мособлдумы по обеспечению мер поддержки и реабилитации

«В возглавляемом мной комитете по социальной политике и здравоохранению постоянно действует рабочая группа, которая формирует предложения по совершенствованию мер поддержки участников СВО и членов их семей исходя из их потребностей», — отметил депутат.

Был разработан и принят думой закон, который по запросам защитников установил дополнительные возможности для реабилитации. В центре «Ясенки» разрешено пребывание с бойцом во время реабилитации его супруги, которая имеет место регистрации не только в Подмосковье, но в других регионах. Также предоставлена возможность реабилитации инвалидам, в том числе участникам СВО с потерей зрения или слуха в реабилитационном центре им. А. И. Мещерякова.

«В Подмосковье создана одна из лучших систем реабилитации: в центре Ясенки, центре Мещерякова и Протекс-Центре», — добавил Голубев.

Выплаты и программа «Время героев»

В рамках исполнения поручений президента России об обеспечении участников СВО земельными участками принят закон, которым участникам СВО из числа героев России или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в СВО место жительства в регионе, предоставляется денежная выплата.

«На крайнем в 2024 году заседании Думы приняли закон, устанавливающий денежную выплату лицам, которым не установлена инвалидность, в целях приобретения ими протезно-ортопедических средств реабилитации и слуховых аппаратов. Это очень важное решение, которое улучшает качество жизни лицам, у которых нет группы инвалидности, но ТСР нужны», — рассказал депутат.

Для участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, успешно стартовала кадровая программа «Время героев». Ее целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

Благодаря действию программы военнослужащие с боевым опытом, с умением принимать четкие и взвешенные решения приходят в государственные органы, законодательные собрания, местные советы. Например, в прошлом году прошли выборы в местный совет депутатов в г. о. Кашира, в состав вновь избранного Совета Депутатов вошел участник СВО старший лейтенант Сергей Сычев.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.