Депутат Ефимов назвал истинную мотивацию россиян при подписании контракта с МО

Российские мужчины чаще всего подписывают контракт из чувства долга защитить свои семьи, близких людей и родную страну. Об этом они неоднократно говорили в личной беседе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым.

«Главная мотивация – защита своей семьи, своего дома и то, что на подкорке у каждого русского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» А еще у многих есть родные или знакомые в Курске, Белгороде, Луганске. И, когда бомбы падают там, на самом деле они падают здесь, в Балашихе, Реутове, Железнодорожном. И потому ребята – добровольцы, которые едут в пункт отбора в Балашихе, понимают, куда и зачем они едут и, главное, для чего», - рассказал Ефимов о мотивации россиян, подписывающих контракты с Минобороны России.

Более того, никому из военных и в голову не приходит ставить какие-либо условия при подписании контракта. Все мужчины прекрасно понимают, что в трудное время страна нуждается в поддержке, а близкие - в защите. Они просто не могут поступить иначе.

При этом государство понимает, что труд военных – очень сложный и опасный. Чтобы бойцам было спокойнее нести службу, оно взяло на себя обязанность заботиться о семьях военных. На сегодняшний день для самих военных, для их родителей, жен и детей разработан целый перечень льгот и мер поддержки, которыми можно воспользоваться.

«Я курирую 30 семей из Балашихи и Реутова, где мужья, дети – мобилизованные или контрактники - участвуют в специальной военной операции. Встречаемся со всеми регулярно. Особенно важно, когда бойцы приезжают в отпуск, на лечение и приглашают к себе в гости, делятся своими мыслями, рассказывают, как там на фронте. Это хорошая обратная связь, которая в том числе позволяет корректировать какие-то моменты, которые не до конца были прописаны в законах», - добавил депутат.

Меры поддержки

По словам Ефимова, меры соцподдержки семей бойцов СВО довольно обширны: дети школьного возраста получают право бесплатно питаться в школе, а также посещать кружки и секции на безвозмездной основе. Младшие дети при необходимости могут быть вне очереди зачислены в детские сады, а старшие – могут поступить в лучшие вузы страны по специально выделенным квотам. В отдельных случаях выпускникам школ не придется в вузах сдавать вступительные экзамены, их зачислят на обучение без этого.

«Еще возникают вопросы, когда дело касается получения средств реабилитации, страховых выплат, но и это отрабатываем. Что важно, и об этом говорят все военнослужащие, - чтобы после наступления мира все ветераны СВО и их семьи получали достойные пенсии, могли устроиться на работу, отучиться дополнительно», - пояснил Ефимов.

Супруги военных имеют право получить консультации по юридическим вопросам, могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование, а также могут бесплатно пользоваться услугами психологов. Родители бойцов СВО могут рассчитывать на безвозмездную социальную помощь на дому, а также на право госпитализироваться в государственную больницу для лечения в случае такой необходимости.

Военные и их семьи могут получить льготы при уплате налогов и при оформлении ипотеки на покупку жилья. По словам депутата, власти оказывают всестороннюю поддержку и к каждому вопросу подходят индивидуально.

Выплаты военным

При подписании контракта с Минобороны России военные получают 400 тысяч рублей от государства в качестве единовременной выплаты. Если боец подписал контракт в Московской области, то, помимо вышеуказанной суммы, но уже из регионального бюджета он разово получит еще 2,6 млн. Таким образом, только при заключении контракта россияне могут рассчитывать на единовременную выплату на сумму в 3 млн рублей.

Кроме того, все военные получают ежемесячно зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от звания, должности, наличия боевых и государственных наград, а также рода выполненных задач в зоне соприкосновения.

Как заключить контракт?

Для удобства военных в подмосковной Балашихе работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны РФ. Он находится на Восточном шоссе во владении 2. На месте будущим бойцам предоставляют временное жилье и трехразовое питание на время прохождения медкомиссии, оформления документов и прохождения курсов боевой подготовки. Здесь же военные могут получить подробную информацию о всех льготах, которые, по закону, положены им и их семьям.

Обратиться туда может житель любого российского региона. Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, или по телефону с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.