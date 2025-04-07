Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Так, он считает, что служба по контракту — это возможность реализовать свой потенциал при помощи специальных программ профессиональной переподготовки. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В ходе своей депутатской работы парламентарий регулярно общается с бойцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также с их близкими.

«Конечно, у каждого, сделавшего свой выбор в пользу службы по контракту, своя мотивация. Однако, многие ребята принимают это решение, руководствуясь именно патриотическими мотивами. Они хотят помочь нашим людям, проживающим на освобожденных территориях, поддержать других бойцов и отстоять интересы своей Родины и своего народа», — рассказал о мотивации бойцов Александр Баранов.

Кроме того, по словам депутата, на федеральном и региональном уровне постоянно прорабатываются меры поддержки участников СВО.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле. Комплекс мер поддержки контрактников постоянно расширяется, чтобы соответствовать духу времени и потребностям наших бойцов. Уже сейчас нашим ребятам доступен достаточно широкий спектр мер поддержки. Участники СВО и ополченцы Донбасса получают статус ветерана боевых действий, действует отдельная квота для поступления в вузы, предусмотрены льготы в рамках программы социальной газификации и др. Работа в этом направлении будет продолжена», — заявил Баранов.

Парламентарий отметил, что служба по контракту дает возможность нашим ребятам иметь стабильный и достойный доход, пользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, многие из которых распространяются на членов семьи участников СВО.

«Также уже сейчас действуют специальные программы профессиональной переподготовки, позволяющие участникам СВО осваивать новые профессии, а также попробовать реализовать свой потенциал в других сферах после прохождения службы», — сказал Александр Баранов.

Помимо этого, в пункте отбора бойцы могут пройти медицинский осмотр, получить юридическую консультацию и оформить необходимые документы.

«Работа в центре выстроена комплексно, он работает по принципу одного окна. Также в центре ребята проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов», — пояснил он.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.