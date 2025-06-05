Дениско: служба по контракту открывает новые возможности для профессионального развития

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско рассказал о мерах поддержки для военнослужащих по контракту. По его словам, для граждан, заключивших контракт, со стороны государства регулярно появляются новые меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщила пресс-служба подмосковного отделени япартии.

«Из фундаментальных льгот, это единовременная денежная выплата, денежное довольствие, ежемесячная денежная выплата ветеранам, выплаты в случае получения ранения или наступления страхового случая, медицинская помощь и услуги, льготы для ветеранов боевых действий, а также налоговые и трудовые льготы. Пока боец находится в зоне боевых действий, мы общаемся с близкими родственниками и оказываем содействие в решении многих жизненных ситуаций. Ребятам на фронте помогаем с вопросом гуманитарной помощи», — рассказал Дениско.

Он добавил, что на постоянной основе проводится работа с бойцами, которые проходят военную службу в вооруженных силах РФ.

«Исходя из общения с ребятами, считаю, что главной мотивацией к службе в армии является в первую очередь — защита Родины, защита наших жен, матерей, детей. На моем примере были случаи, когда совсем молодой парень, заключивший контракт, отправлялся служить одним человеком, а возвращался домой совсем другим: взрослым, мужественным, с более серьезным мировоззрением, качествами и ценностями в жизни», — отметил парламентарий.

Дмитрий Дениско отметил, что, общаясь с бойцами, многие ребята отмечают свою службу долгом, и долгом не только перед Родиной, а долгом перед всем Отечеством.

«Также, есть бойцы, для которых важно финансовое вознаграждение. Служба в зоне проведения специальной военной операции открывает новые возможности для профессионального развития. Военнослужащие могут повысить свое звание, получить новые навыки и опыт, которые пригодятся как в армии, так и в гражданской жизни», — сказал Дениско.

Он сообщил, что жители любого региона, желающие проходить службу, всегда могут приехать в пункт отбора граждан на службу по контракту в Балашиху.

«В данном пункте сразу можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию и проконсультироваться со специалистами», — заключил Дениско.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.