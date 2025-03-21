Демобилизованные бойцы СВО могут пройти лечение в реабилитационных центрах СФР

С 2025 года отделение СФР по Москве и Московской области направляет ветеранов СВО на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центры Социального фонда России. Основное условие получения услуги — иметь статус участника СВО и быть демобилизованным (уволенным). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В Московской области лечение предоставляет реабилитационный центр, расположенный на берегу Москвы-реки в лесной зоне в селе Каринское. Центр специализируется на болезнях органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. В лечебнице с учетом индивидуальных программ ветеранам СВО доступны различные методы реабилитации, а также психологическая поддержка. Пациенты проходят диагностику и лечение сопутствующих заболеваний.

В начале марта в центре прошла реабилитацию демобилизованная участница СВО, ветеран боевых действий Ирина В.

«Я очень благодарна сотрудникам за профессионализм и душевное тепло. Организовано все на высшем уровне: внимательное отношение персонала, качественное питание, разнообразный досуг. Главное — лечение прошло успешно. Приятным сюрпризом стало поздравление к 8 Марта от коллектива центра и отделения Соцфонда», — поделилась своими впечатлениями Ирина.

Чтобы получить направление в реабилитационный центр, можно подать заявление в любую клиентскую службу отделения СФР по Москве и Московской области, в МФЦ и на портале госуслуг.

Вместе с заявлением следует предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к санаторно-курортному лечению и отсутствие противопоказаний. Если у ветерана СВО такие документы отсутствуют, региональное Отделение СФР самостоятельно запросит их у медицинской организации в рамках межведомственного взаимодействия. Рассмотрение заявления занимает не более 2 рабочих дней. О принятом решении отделение проинформирует через личный кабинет на портале госуслуг, по электронной почте или иным указанным в заявлении способом.

Для участников СВО предусмотрена компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Для возмещения расходов необходимо подать заявление в клиентскую службу отделения Социального фонда и приложить документы, подтверждающие проезд. Компенсация положена за проезд в поезде, самолете, водным транспортом, автобусом или на личном автомобиле (за исключением такси).

Герои России и инвалиды I группы получают направление в центры Социального фонда вне очереди. Пройти реабилитацию можно в 12 центрах Социального фонда, расположенных по всей России (список учреждений размещён на официальном сайте фонда). Продолжительность санаторного лечения составляет до 21 дня.

Если остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам отделения СФР по Москве и Московской области, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.