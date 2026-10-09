Делегация Можайска посетила военный госпиталь

Делегация Можайского муниципального округа 9 октября посетила военный госпиталь в Краснознаменске, где восстанавливаются участники специальной военной операции. Гостям передали гуманитарный груз, письма и обереги от школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поездка в военный госпиталь Краснознаменска стала третьей для делегации Можайского муниципального округа в 2026 году. В ее состав вошли заместитель главы округа Ольга Спиридонова, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и член ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Виталий Вяхирев.

«Мы привезли с собой гуманитарный груз с самым необходимым, что поможет бойцам в период восстановления и подарит им частичку домашнего тепла и заботы», — рассказала Ольга Спиридонова.

Военнослужащим также передали письма учеников школ Можайского округа и обереги, которые дети сделали своими руками.

Артисты ансамбля песни «Калинка» Можайского культурно-досугового центра подготовили творческие выступления. Живая музыка и песни помогли поддержать находящихся на лечении бойцов.

«Желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой!» — пожелала военнослужащим Галина Аксенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.