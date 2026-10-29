Делегация из Химок передала помощь детям и обменялась опытом в Харцызске

В делегацию вошли исполняющая обязанности руководителя химкинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Анастасия Подгорная, представитель 88-й бригады «ЭСПАНЬОЛА» Артур Каримов и волонтеры. Помощь передали при поддержке БАНО «Добрые сердца», которая помогает семьям с детьми-инвалидами и людям в трудной ситуации. Для подопечных центра устроили праздник: дети читали стихи, пели и танцевали вместе с родителями.

Затем состоялся круглый стол с участием руководителей БАНО «Добрые сердца», молодежного центра Харцызска, регионального отделения МГЕР в ДНР и отделения «Союза офицерских жен» по Донецку. Участники обменялись опытом работы с детьми с особенностями развития и семьями военнослужащих. Они также обсудили деятельность молодогвардейцев на новых территориях и наметили совместные планы в сфере молодежной политики и гуманитарных инициатив.

Для Анастасии Подгорной поездка имела особое значение: Харцызск — ее родной город.

«Было очень приятно снова вернуться в родные места, но уже в рабочей обстановке. Помогать детям родного края — это то, ради чего стоит работать. Кроме того, для нас важен обмен опытом с коллегами из Донецкой области: мы привезли практики, наработанные в Подмосковье, и увидели, как выстроена работа здесь», — отметила Анастасия Подгорная.

«Молодая Гвардия» Химок регулярно участвует в гуманитарных миссиях на новых территориях.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.