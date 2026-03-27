Дандыкин призвал сбивать дроны над странами Балтии

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что при подтверждении данных о пролете украинских беспилотников через страны Балтии их следует уничтожать еще на подлете. Об этом сообщает «Сайт MK.Ru» .

Телеграм-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония разрешили использовать свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников к российским регионам, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Утверждается, что маршрут может проходить через Польшу и акваторию Балтийского моря.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в случае подтверждения этих данных такие страны можно считать соучастниками.

«Если это утверждение верно, то все эти четыре страны являются соучастниками действий против России», — сказал Дандыкин.

Эксперт напомнил об инциденте с обвинениями Эстонии в нарушении воздушного пространства и отметил, что дроны могли совершать посадку на территории других государств.

«На мой взгляд, их нужно сбивать еще на подлете. Сбивать над территорией тех стран, откуда они заходят для атаки на наши объекты», — добавил он.

По его мнению, часть беспилотников, атаковавших порты Усть-Луга и Приморск, могла заходить со стороны Эстонии. Дандыкин также связал эти действия с попыткой дестабилизации обстановки в Балтийском море и допустил жесткий ответ в случае новых провокаций.

