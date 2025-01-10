«Что за гон, б***?»: россиянка на видео обматерила плакат с погибшим героем СВО

Россиянка обматерила плакат с погибшим героем СВО и сняла это на видео

Жительница города Усть-Кут Иркутской области сняла на видео, как она ругается матом на плакат с фотографией российского военного, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Кадры разлетелись по местным пабликам, сообщает «Взгляд Иркутска» .

На видео можно заметить, как девушка снимает на камеру билборд с фотографией армейца, награжденного орденом Мужества посмертно.

«Вопрос: н***, вот просто н*** мне такая слава, в гробу которую я видала, б***? Что за гон, б***?» — нецензурно ругалась сибирячка.

Далее девушка перечисляет, чем «слава» является в ее понимании. Она полагает, что слава — это, в том числе, «когда жена умница-красавица, делает, что хочет: хочет работает, хочет дома сидит, ногти пилит, хочет рожает, хочет — чайлдфри».

После публикации этого видео женщина записала обращение с извинениями. Россиянка попросила прощения у родных погибшего, его полка и «жителей всей страны». Она добавила, что не хотела оскорбить павшего военнослужащего.