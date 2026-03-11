«Что они делают?»: Захарова раскритиковала ООН за реакцию на удар по Брянску

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике позицию ООН после ракетного удара по Брянску и задала секретариату несколько неудобных вопросов о его роли и работе.

Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. По последним данным, погибли шесть человек, более 30 получили ранения. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация традиционно выступает против ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили.

«Раз это все, раз эта фраза повторяется постоянно и в нее не вносится никаких дополнений, то у меня два вопроса. Первый: а зачем они тогда вообще все нужны? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата — что они делают? Хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, ведь они работают на те деньги, что им направляют страны-члены. <…> Что значит вы традиционно говорите? Это второй вопрос» — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она подчеркнула, что Россия, в отличие от других стран-членов ООН, исправно платит членские взносы и не является должником. По словам дипломата, ООН избегает конкретной работы и не указывает, откуда наносятся удары по российским гражданским объектам.

«Во что же превратились сотрудники секретариата ООН? Они превратились в представителей не единого ооновского голоса, а в тех, кто лоббирует либо одну страну, либо группу стран. В этом смысле украинизация секретариата, к сожалению, вещь не придуманная. И это в первую очередь бьет по секретариату. Должна быть объективность, профессиональная этика, и нужно действовать и работать в русле своих функциональных обязанностей», — добавила Захарова.

Представитель МИД также заявила, что организация должна либо подробно освещать подобные случаи, либо вообще о них не говорить. Она напомнила о заявлениях ООН по ситуации в Буче и задалась вопросом, как в организации реагируют на другие удары по гражданским объектам.

«А вот все остальное не видят. И я вот задалась вопросом: а удары по школе в Иране они отследили или тоже отделаются общими фразами?» — заключила Захарова.

