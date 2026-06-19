Число пострадавших при ударе ВСУ по заправке в Горловке увеличилось до 10 Спецоперация сегодня в 10:22 Фото - © Медиасток.рф

Число раненых в результате удара ВСУ по заправке в Горловке в Донецкой Народной Республике выросло до 10. Инцидент произошел 18 июня, сообщает в своем канале в МАКС мэр города Иван Приходько.

Украинские боевики атаковали заправку в Горловке накануне вечером. Инцидент произошел рядом с 3-й больницей. Изначально сообщалось об одном погибшем. Также получили ранения восемь человек. Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. Атака была совершена с использованием минимум 14 БПЛА. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.