Число погибших при ракетном ударе по Брянску увеличилось до восьми

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал окончательные данные по количеству погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску. Атака унесла жизни восьми человек, сообщает РИА Новости .

«По последним данным, уже окончательным, погибли восемь человек», — сказал глава региона.

Также еще 47 человек получили ранения.

Брянск был атакован ракетами Storm Shadow 10 марта. СК возбудил уголовное дело о теракте. 11 марта в регионе объявили днем траура.

