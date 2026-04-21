«Чикатило» из Зеленограда был убит на СВО

сегодня в 15:45

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко был убит украинскими боевиками в зоне спецоперации. Труп мужчины смогли найти недавно, сообщает SHOT .

Гриценко был убит во время обстрела противника. В прошлом серийный убийца лишил жизни пятерых людей.

Он проходил службу в «Шторме Z» в санитарно-эвакуационном взводе.

Родственников у Гриценко не было. По предварительной информации, его похороны пройдут в Луганской Народной Республике.

В зону спецоперации серийный убийца отправился служить в сентябре 2023 года. Его выпустили из колонии в Республике Мордовия по условно-досрочному освобождению.

Гриценко в прошлом работал в милиции. Его уволили из-за употребления алкоголя.

Первой жертвой Гриценко была проститутка. Затем убивал людей в Зеленоградском лесопарке. Он подходил к жертвам сзади и ударял молотком по виску.

