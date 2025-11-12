Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали при обстреле ВСУ Горловки

сегодня в 18:42

В Горловке в результате удара дрона-камикадзе ранения получили четыре работника МЧС России, об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в MAX .

Предварительно известно, что сотрудники пожарной охраны направлялись для тушения возникшего пожара на территории полигона твердых бытовых отходов. По пути к месту назначения, спасатели заметили приближающийся дрон-камикадзе и быстро покинули транспортное средство.

Дрон преднамеренно нанес удар по технике МЧС РФ. Пожарная машина получила серьезные повреждения от осколков, в частности, повреждена крыша над отсеком для размещения личного состава.

Четверо служащих пожарной части получили контузию. Все пострадавшие были отправлены в медицинское учреждение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.