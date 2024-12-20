Черноголовские волонтеры награждены медалями ЛНР

Елену, Наталью и Кристину представил к награде командир танковой части, посчитав шитье нескольких сотен комплектов теплой одежды трудовым подвигом.

Черноголовская группа «Шьем для своих» выделяется на фоне прочих. Волонтеры берут под свою опеку не только жителей нашего муниципалитета, но и окрестностей. Взаимопомощь и тесное взаимодействие с волонтерами Ногинска, Электростали, Пушкина, Ивантеевки, Москвы, Дуброва, Фрязина делают помощь фронту более эффективной.

Командир танкистов «Буксир» (в мирной жизни — пожарный) встретил на фронте волонтера, в котором с удивлением узнал своего бывшего начальника. Тот обратился к нашему «швейбату» с просьбой нашить флисовых костюмов на всех. Задача казалась невыполнимой, но Черноголовка пошла по привычному пути делегирования, создавая дочерние швейные группы. В результате Пушкино тоже стало отшивать флисовые штаны, шапки и бафы.

Общий цивилизационный вызов адресован всем нам, независимо от деревни, села, города. Победа нужна всем нам, и военным, и мирным, и молодой матери, и пенсионеру чиновнику. Осознавая это, администрация городского округа Черноголовка оказывает всю возможную помощь военнослужащим в зоне СВО, их семьям, волонтерским группам. Для пошива и безвозмездной передачи на фронт теплой одежды выделено отапливаемое помещение, коммунальные услуги взяла на себя администрация города.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.