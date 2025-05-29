Чемпион по пауэрлифтингу помогает ветеранам СВО в Домодедово

В спортивном центре «Горизонт» городского округа Домодедово бойцы специальной военной операции проходят реабилитацию и возвращаются к нормальной жизни под руководством абсолютного чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Александра Петрова, сообщили в пресс-службе округа.

Он стал инициатором проекта. По его словам, идея родилась после поездки в Иркутск, где он увидел множество людей, нуждающихся в физической реабилитации.

«Я летел в Иркутск и увидел очень много людей, которым требуется реабилитация. Исходя из этого возникла такая идея в прошлом году. Я данный вопрос изучил, прошёл обучение по адаптивной физкультуре и спорту. И с ребятами, которые стали возвращаться, мы стали заниматься реабилитацией», — рассказал Александр Петров.

В спортивном центре «Горизонт» для каждого бойца подбирается индивидуальная программа, учитывающая физическое состояние и особенности травмы. Для кого-то это лёгкие кардионагрузки, а кто-то заново осваивает сложные элементы, чтобы вновь обрести уверенность в себе.

Одним из тех, кто прошёл этот путь, стал кавалер ордена Мужества Николай. После госпиталя он вернулся домой и пришёл в зал.

«Полгода назад вернулся с реабилитационного центра и пришёл в спортзал заниматься. Здесь встретил Александра, который предложил мне просто показать, чем они занимаются. Решил попробовать. Всё по-человечески и как-то очень хорошо зашло, поэтому всех ребят приглашаю в этот зал. Приходите, вам понравится», — делится Николай.

Помимо реабилитации, спортсмены тренируются и для участия в соревнованиях. Недавно команда «Горизонта», в составе которой было 29 человек, заняла первое место на Всероссийском мастерском турнире, где собрались почти 300 сильнейших атлетов страны.

«Сейчас идём мы дальше, готовимся к чемпионату России, который пройдёт в Суздале. Я думаю, что все наши ребята будут там уже выступать», — говорит Петров.

В зале царит особенная атмосфера — уважение, поддержка и настоящая мужская дружба. Александр Петров становится для бойцов не только тренером, но и наставником. А для многих из них спорт становится шагом к новой жизни — с верой в себя и с надеждой на будущее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.



«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.