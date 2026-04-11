Человек пострадал из-за удара дронами ВСУ по Новой Каховке

Украинцы нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, пострадал мирный житель, сообщают «Вести» .

Об этом рассказал врио главы города Владимир Оганесов.

По его словам, 10 апреля в городском округе наблюдается повышенная активность БПЛА противника. Специалисты обезвредили три беспилотника с неразорвавшимися снарядами.

Сейчас действует пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Оно началось в 16:00 и продлится до конца 12 апреля.

