Человек пострадал из-за удара дронами ВСУ по Новой Каховке
Фото - © Медиасток.рф
Украинцы нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, пострадал мирный житель, сообщают «Вести».
Об этом рассказал врио главы города Владимир Оганесов.
По его словам, 10 апреля в городском округе наблюдается повышенная активность БПЛА противника. Специалисты обезвредили три беспилотника с неразорвавшимися снарядами.
Сейчас действует пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Оно началось в 16:00 и продлится до конца 12 апреля.
