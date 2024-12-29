Бывший футболист сборной России погиб в зоне СВО

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Экс-защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб на СВО

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции. В составе национальной команды 43-летний футболист провел 7 матчей.

«На СВО погиб бывший футболист московского „Торпедо“, „Локомотива“, „Томи“, „Химок“, „Краснодара“ и сборной России Алексей Бугаев. Вечная память!» — написал агент Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

Юрист добавил, что бывший защитник являлся воспитанником «Футбольной школы молодежи» (ФШМ).

Осенью прошлого года Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 г мефедрона, который спортсмен получил через закладку. При задержании Бугаев оказал сопротивление, за что футболисту дополнительно назначили 7 суток ареста.

В конце сентября 2024 года суд приговорил экс-защитника сборной России к 9,5 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.