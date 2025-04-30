Быстро учатся: участник СВО рассказал о солдатах спецназа КНДР

Подполковник полиции в отставке, участник СВО и председатель российского совета ветеранов Корейской войны 1950–1953 гг. Андрей Шин рассказал, что солдаты спецназа КНДР, задействованные в разгроме украинских войск в Курской области, продемонстрировали высокую способность к обучению и приобрели реальный боевой опыт. Это особенно актуально для бойцов из сил специальных операций Корейской народной армии, сообщает RT .

«Мы можем представить, какой боевой дух у корейцев, которые принимали участие в операции в Курской области», — отметил Шин.

По его словам, северокорейские солдаты тренировались на полигонах, а затем постепенно, по аналогии с российскими военнослужащими, привлекались к участию в боевых задачах.

«Ну, и потом уже корейские солдаты привлекались непосредственно к штурмовым операциям. Поэтому сейчас они уже имеют боевой опыт, а корейцы быстро учатся, тем более та часть, которая была из сил специальных операций», — добавил участник СВО.

Введение корейских бойцов в сражения осуществлялось поэтапно: сначала они располагались «на третьей линии, потом на второй», а впоследствии оказывали помощь ВС РФ в закреплении на отвоеванных территориях, заключил Шин.