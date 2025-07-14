Вневедомственная охрана Росгвардии ищет новых сотрудников в Подмосковье
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» объявляет набор граждан Российской Федерации для работы в подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии. К службе приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего общего, обладающие необходимыми морально-деловыми качествами и хорошим здоровьем, сообщает пресс-служба ведомства.
Открыты вакансии Старший полицейский ГЗ, Полицейский (водитель) ГЗ и Полицейский по охране государственных объектов.
Льготы и гарантии для сотрудников:
- Конкурентное денежное довольствие: от 45 000 рублей на начальном этапе с возможностью повышения в зависимости от должности и выслуги лет. Доплата за выход в выходной день — от 7 000 рублей.
- Бесплатное обучение в вузах системы МВД и Росгвардии (очная и заочная формы).
- Оплачиваемый учебный отпуск.
- Полное государственное страхование, включая дополнительное социальное обеспечение.
- Бесплатная медицинская помощь в ведомственных поликлиниках, госпиталях и санаториях (Кисловодск, Туапсе, Московская область и др.).
- Компенсация за аренду жилья для иногородних: 13 653 руб. (для семьи из 2 человек), 20 500 руб. (3 человека), 24 500 руб. (4 человека).
- Длительные отпуска: основной — 40 календарных дней, дополнительный — 5–15 дней, а также отпуск за ненормированный график — 9 дней. Возможен отпуск по личным обстоятельствам — до 10 дней.
- Денежная компенсация за переработку (до 120 часов).
- После 10 лет службы — право на получение социальной выплаты для покупки или строительства жилья.
- Льготная пенсия после 20 лет службы (в строевых подразделениях действует льготный расчет выслуги 1 год за 1,5).
- Официальная отсрочка от армии для студентов и выпускников вузов (до 27 лет).
- Гибкий график работы: 5/2, 2/2, 1/3.
Предусмотрены возможности карьерного роста и повышения в должности.
Контактный телефон: 8 (498) 661-59-79.