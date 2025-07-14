Вневедомственная охрана Росгвардии ищет новых сотрудников в Подмосковье

Открыты вакансии Старший полицейский ГЗ, Полицейский (водитель) ГЗ и Полицейский по охране государственных объектов.

Льготы и гарантии для сотрудников:

Конкурентное денежное довольствие: от 45 000 рублей на начальном этапе с возможностью повышения в зависимости от должности и выслуги лет. Доплата за выход в выходной день — от 7 000 рублей.

Бесплатное обучение в вузах системы МВД и Росгвардии (очная и заочная формы).

Оплачиваемый учебный отпуск.

Полное государственное страхование, включая дополнительное социальное обеспечение.

Бесплатная медицинская помощь в ведомственных поликлиниках, госпиталях и санаториях (Кисловодск, Туапсе, Московская область и др.).

Компенсация за аренду жилья для иногородних: 13 653 руб. (для семьи из 2 человек), 20 500 руб. (3 человека), 24 500 руб. (4 человека).

Длительные отпуска: основной — 40 календарных дней, дополнительный — 5–15 дней, а также отпуск за ненормированный график — 9 дней. Возможен отпуск по личным обстоятельствам — до 10 дней.

Денежная компенсация за переработку (до 120 часов).

После 10 лет службы — право на получение социальной выплаты для покупки или строительства жилья.

Льготная пенсия после 20 лет службы (в строевых подразделениях действует льготный расчет выслуги 1 год за 1,5).

Официальная отсрочка от армии для студентов и выпускников вузов (до 27 лет).