РЭО запускает акселератор для экологических центров на базе Плехановского университета

С 30 июля по 1 августа в Москве пройдет первая Школа экологических центров — образовательный интенсив для специалистов в сфере экопросвещения и популяризации раздельного сбора отходов. Организатором выступает Российский экологический оператор (РЭО) при поддержке РЭУ имени Г. В. Плеханова, сообщает пресс-служба РЭО.

«Экологические центры сегодня играют ключевую роль в формировании культуры обращения с отходами. Они помогают нам строить экономику замкнутого цикла, учитывать мнение жителей, разъяснять им, что именно и для чего делаем. Мы проводим акселератор, чтобы усилить возможности экологических центров, поддержать лучшие практики и объединить усилия», — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В мероприятии примут участие представители НКО, экологических центров, региональных операторов и других профильных организаций. Основная цель — обмен опытом и развитие профессионального сообщества.

Программа включает тренинги, лекции, мастер-классы и стратегические сессии с экспертами. Участники узнают, как привлекать финансирование (включая гранты и спонсорскую помощь), выстраивать системную работу экоцентра, эффективно взаимодействовать с жителями и СМИ, а также подавать заявки на «Зеленую Премию». Отдельное внимание уделено критериям номинации «Экоцентры» и современному образу таких организаций.

Одним из ключевых форматов станет «мировое кафе» — дискуссии о системе поддержки экоцентров и развитии их сети в России.

«„Зеленая Премия“ с каждым годом становится все более действенным инструментом поддержки экологических инициатив. В этом году мы ввели отдельную номинацию для экоцентров, а теперь проводим школу, которая поможет подготовить сильные проекты и усилить их деятельность», — пояснил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Мероприятие состоится в корпусе цифровых и информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова по адресу: Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 11, корпус 9. Подробности и регистрация доступны на сайте школы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в повторное использование.