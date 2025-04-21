Московской области крайне важно, чтобы ни один из бойцов, вернувшихся с фронта, не переживал о своем будущем. Программа «Герои Подмосковья» — это о том, как дать возможность каждому проявить себя и поделиться накопленным опытом, заявил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Мы с командой уже начали подготовку инфраструктуры для сопровождения участников проекта на местах. Это и консультационные пункты, и специализированные кураторы в администрации, и психологическая поддержка. Мы делаем все, чтобы путь от подачи заявки до трудоустройства прошел максимально комфортно и эффективно», — рассказал Булгаков.

Он отметил, что речь идет не только о молодых специалистах. Здесь важны бойцы всех возрастов. Опыт службы в связке с профессиональными знаниями станет фундаментом для формирования новых лидеров, заключил глава Щелкова.

Программа «Герои Подмосковья»

Фото - © Пресс-служба главы городского округа Щелково Андрея Булгакова

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.