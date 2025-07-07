Брынцалов: в центр отбора бойцов в Балашихе обратились более 39,5 тыс россиян

Начиная с апреля 2023 года в единый центр отбора бойцов на службу по контракту обратились более 39,5 тысячи человек. Из них более 36 тысяч человек в итоге подписали контракт с Минобороны, об этом рассказал секретарь подмосковной «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Свыше 39,5 тысячи человек обратились в областной пункт отбора с апреля 2023 года. Подали заявление на заключение контракта – свыше 36 тысяч из них. Мы понимаем, что сделать такой шаг нашим землякам помогают в том числе действующие на уровне региона меры поддержки – причем мы постоянно совершенствуем их перечень. В ходе только последних двух заседаний Думы мы приняли законы, направленные на поддержку наших героев и их семей: об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест, о заключении социального контракта в приоритетном порядке с некоторыми категориями граждан, среди которых – участники СВО и их родные. И мы эту работу продолжим», – подчеркнул Брынцалов.

О центре

Единый центр отбора бойцов на службу по контракту работает по принципу единого окна. В одном месте будущие военные получают консультации узких специалистов, таких как юрист и банковский работник, а также оформляют все необходимые документы, проходят медкомиссию и проходят курсы боевой подготовки с опытными инструкторами, среди которых есть ветераны боевых действий.

Территориально центр отбора кандидатов на воинскую службу по контракту с Минобороны находится в подмосковной Балашихе во вл. 2. Обратиться в него могут граждане из любого российского региона.

Почему в Подмосковье выгодно заключать контракт с Минобороны

Фото - © Работа Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф

Для контрактников в Московской области предусмотрены разовые выплаты в качестве материальной поддержки. При заключении контракта с 1-й танковой армией в общей сложности бойцы получают 3 миллиона рублей. В эту сумму входит 400 тысяч рублей государственной поддержки, а оставшиеся 2,6 млн рублей – выплата из бюджета Московской области. Ежемесячная зарплата контрактников начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит от воинского звания и должности конкретного военного.

Меры поддержки

Все бойцы, отправившиеся в зону СВО по контракту с Минобороны, получают право на целый перечень социальных льгот. При этом льготы распространяются не только на бойцов, но и на их семьи: детей, жен и родителей.

Семьям бойцов СВО предоставляется целый комплекс льгот, облегчающих их жизнь. Так, при заключении контракта с Минобороны военные и члены их семей получают право на кредитные каникулы. Исключением являются только алименты, их все равно важно выплачивать своевременно. Дети могут бесплатно питаться в школах, ходить на кружки и секции. Дети старшего возраста могут по специальным квотам поступать в лучшие вузы страны, а дошкольники – получают право на первоочередное зачисление в детский сад.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.