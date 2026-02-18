Более тонны гуманитарного груза отправили волонтеры из Истры в зону СВО

В Молодежном центре «МИР» в Истре и на базе спорткомплекса «Гучково» в Дедовске завершился масштабный этап сбора гуманитарной помощи. Акция объединила неравнодушных жителей, представителей администрации и волонтерских организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Общими усилиями удалось собрать около одной тонны полезного груза. В посылки вошли предметы первой необходимости, обмундирование и средства гигиены для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также подарки и сладости для детей с освобожденных территорий.

Весь собранный груз уже оперативно доставлен на центральный склад Московской области, откуда в ближайшее время отправится к адресатам.

«Для команды нашего Центра такие акции — это не просто работа, а зов сердца. Мы искренне любим и ценим возможность быть полезными, ведь в такие моменты чувствуется настоящая сила единства. Помогать, созидать и поддерживать тех, кому сейчас непросто — это важная часть нашей жизни, и мы всегда с готовностью откликаемся на такие инициативы», — поделились сотрудники МЦ «МИР».

Особый вклад внесли активисты движения «Волонтеры Подмосковья» м. о. Истра, которые взяли на себя основную нагрузку по фасовке и погрузке.

